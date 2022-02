Opvallend: Carlo Ancelotti verkiest nu ook Bale boven Hazard voor een plekje in de basis

Hazard zit voor de wedstrijd tegen Villarreal opnieuw op de bank, Bale start wel.

Carlo Ancelotti staat voor de zoveelste keer in de schijnwerpers. Deze keer is het omdat hij de voorkeur geeft aan Gareth Bale in zijn basiselftal en Eden Hazard opnieuw een plekje op de bank voorschotelt. Real Madrid speelt vandaag tegen de zesde uit de stand, Villarreal.

Naast Eden Hazard zal ook Luka Jović teleurgesteld zijn met de keuze van Ancelotti. Niemand zag aankomen dat de Italiaanse coach ging kiezen voor Bale, want de Welshman speelde al sinds 28 augustus geen minuut meer voor Real Madrid. Nu staat hij voor de vierde keer dit seizoen in de basis.