Agüero aanwezig op het WK, maar dan met de staf van Argentinië?

Agüero werd een tijdje geleden gedwongen om te stoppen met voetballen wegens hartproblemen, maar zou nu de Argentijnse nationale ploeg op een andere manieren kunnen helpen.

Hoewel we Sergio Agüero (33) helaas niet meer op een voetbalveld zullen zien - vanwege zijn hartproblemen die hem dwongen te stoppen met voetballen - kunnen we hem binnenkort misschien wel naast het veld zien. De mogelijkheid dient zich aan voor hem om zich te vervoegen bij de technische staf van het nationale team van Argentinië tijdens het volgende WK in Qatar.



"Ik sprak met Scaloni (de bondscoach), hij belde me. De jongens ook, evenals Chiqui Tapia (de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond). We denken eraan om deze week een vergadering te houden. Het idee is om te kijken wat er kan worden gedaan. Er is het idee dat ik me aansluit bij de technische staf. Ik wil op het WK zijn. De realiteit is dat als ik ga, ik bij de jongens zal zijn, ik zal op training zijn. Dat is geen probleem", zei de spits zelf op de radio.