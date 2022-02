Opmerkelijk: Tuchel verdedigt Lukaku niet na heel anonieme match met desastreuze statistiek

Romelu Lukaku kende een snertmatch tegen Crystal Palace. De spits kwam amper in het spel voor en in 90 minuten raakte hij slechts 7 keer de bal. Volgens statistiekensite Opta een record voor een speler die een hele match speelde in de Premier League.

Lukaku raakte in de eerste helft slechts twee keer de bal, waarvan één keer bij de aftrap. Thomas Tuchel was achteraf duidelijk niet geneigd de Rode Duivel te verdedigen. "Wat moet ik antwoorden? Ik weet niet of ik er een goed antwoord op heb", zei Tuchel toen hem gevraagd werd naar die statistiek. Ik weet niet wat er staat, maar hij was duidelijk niet betrokken en kon zich niet doorzetten. Ik weet niet zeker of dat veel zegt over ons in het algemeen."

Tuchel haalde achteraf wel aan dat veel spelers vermoeid waren na de reis voor het WK voor clubs, dat Chelsea won. Lukaku scoorde daar twee keer, maar in de competitie is hij in 2022 nog niet succesvol geweest.