Gaëtan Englebert spiegelt zich aan Club Brugge: "Cultuur van winnen installeren"

Maandag nam RFC Luik afscheid van Drazen Brncic. De Kroaat werd na de nederlaag tegen Knokke bedankt voor bewezen diensten. Luik stelde Gaëtan Englebert aan als nieuwe T1. De ex-speler van Club Brugge wordt bijgestaan door zijn ploegmaat van weleer Eric Deflandre.

Dankzij de recente één op twaalf zakte Luik weg naar de vijfde plaats in Eerste Nationale. "Dan is het niet onlogisch dat de coach moest vertrekken, want iedereen ging ervan uit dat Luik zou promoveren naar 1B. En dat is nog steeds het doel", verklapte Englebert bij zijn voorstelling.

"We gaan de spelers op hun verantwoordelijkheden wijzen. Vijf weken geleden deden we alsof het kampioenschap al gespeeld was. Sindsdien hebben ze geen enkele match gewonnen. Het wordt dus tijd om zich terug te focussen op het voetbal, en niets anders."

Englebert gaf aan op tactisch vlak niet al te veel aan te passen. Al moet er in balverlies wel orde op zaken gesteld worden. "We slikken teveel doelpunten. We moeten doortastender zijn in onze defensieve taken. Ik hou van direct, verticaal voetbal. Zoals bij Club Brugge vroeger? Weet je wat sinds jaar en dag de kracht is van Club Brugge? De mentaliteit en de wil om te winnen. Die cultuur van winnen wil ik hier ook installeren", besluit Englebert.