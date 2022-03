🎥 Daar is hij eindelijk weer: FC Barcelona verwelkomt youngster na meer dan twee maand terug

Trainer Xavi zal binnen enkele weken bij FC Barcelona over een extra wapen kunnen beschikken.

Het is nog niet het seizoen van Ansu Fati geweest bij FC Barcelona. De 19-jarige youngster van de Catalanen kreeg af te rekenen met een hamstringblessure.

In november stond hij een tijdje aan de kant, maar zijn rentree was van korte duur. Amper twee wedstrijden kon hij meespelen. Nu was Ansu Fati al meer dan 2 maand afwezig.

Ondertussen heeft hij weer groen licht van de medische staf. Sinds maandag staat hij opnieuw op het trainingsveld.

Zijn ploegmaten trakteerden hem op een applausje. Spaanse kranten verwachten dat hij eind april weer in de wedstrijdselectie zal zitten.