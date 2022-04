Ex-speler van Genk opnieuw slachtoffer van racisme

Kalidou Koulibaly, ex-Genk, werd afgelopen weekend opnieuw slachtoffer van racisme in Italië.

Ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly is voor de zoveelste keer slachtoffer geworden van racisme. In de wedstrijd Atalanta-Napoli kreeg de verdediger na affluiten racistische spreekkoren te horen. De verdediger negeerde de beledigingen en liep de spelerstunnel binnen. Het is na Firenze en Verona al het derde incident dit seizoen voor de Senegalees.

Atalanta beloofde de incidenten op te volgen. "Elk gedrag dat niet in overeenstemming is met de beginselen van burgerzin en opvoeding, die deze club altijd heeft verdedigd, zal krachtig worden bestreden," aldus de club in een verklaring.

De burgemeester van Bergamo, Giorgio Gori, verontschuldigde zich op Twitter namens de stad: "Wat een schande zijn deze racistische beledigingen in het stadion. Deze paar individuen vertegenwoordigen ons niet. Mijn verontschuldigingen en die van alle inwoners van Bergamo aan onze vrienden in Napels."