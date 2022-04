'Manchester United gooit met geld en wil van Pogba de bestbetaalde speler in de Premier League maken'

Manchester United wil alles op alles zetten om Paul Pogba langer op Old Trafford te houden. De Fransman kan in één klap de bestbetaalde speler in de Premier League worden.

Het contract van Paul Pogba loopt aan het einde van het seizoen af. Manchester United zat de voorbije maanden meermaals rond de tafel met Mino Raiola, maar The Red Devils lijken nu ook effectief op het gaspedaal te gaan staan. The Mirror weet dat Pogba een voorstel heeft gekregen waarin hij maar liefst 600.000 euro per week kan gaan verdienen. Op die manier wordt de Fransman in één klap de bestbetaalde speler in de Premier League. Zou er al een Portugees gevloekt hebben op Old Trafford?