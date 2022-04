Een complete ommekeer: 'Transfer van Feyenoord-aanvaller zorgt voor toekomst voor Dessers'

Maakt Feyenoord van de definitieve transfer van Cyriel Dessers dan toch een prioriteit? De kaarten leken niet in het voordeel van de aanvaller geschud te zijn, maar daar is ondertussen verandering in gekomen.

Feyenoord heeft dan wel een aankoopoptie van vier miljoen euro op Cyriel Dessers, maar dat bedrag kunnen de Rotterdammers niet ophoesten. Meer zelfs: de Nederlandse traditieclub leek zelfs niet van plan om te onderhandelen met KRC Genk. Maar daar is volgens Algemeen Dagblad verandering in gekomen. Bryan Linssen - en laat de Nederlander nu ook meteen de voornaamste concurrent van Dessers zijn - kan namelijk de jackpot gaan verdienen in Japan. Als, als en als Ook Feyenoord wil meewerken aan een transfer. Linssen gaat volgend seizoen immers zijn laatste contractjaar in. Bij een transfer van de aanvaller is Dessers de eerste keuze om de Rotterdamse aanval volgend seizoen te gaan dragen. Als Genk wil meewerken tenminste…