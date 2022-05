Bournemouth verzekert zich van een plaats in de Premier League

Een zuinige winst tegen Nottingham Forest was genoeg voor Bournemouth om terug te keren naar de Premier League.

Bournemouth eindigde in het seizoen 2019/20 als achttiende in de Premier League en verdween daardoor, na een aanwezigheid van vijf jaar, van het hoogste niveau. Vorig seizoen was de club al dicht bij promotie naar het hoogste niveau. Toen ging het echter in de eerste ronde van de play-offs mis tegen Brentford.

Een jaar later is het dus alsnog prijs. Achter kampioen Fulham kan Bournemouth na de winst op Nottingham niet meer ingehaald worden als nummer twee. Kieffer Moore werd de matchwinner met een laat doelpunt op aangeven van Philip Billing. Solanke is de architect in het promotiejaar, de spits scoorde liefst 29 keer in het Championship.