Ajax op jacht naar de titel zonder drie basispionnen: seizoen voorbij door blessures

Met nog drie speeldagen te gaan, ziet het er goed uit voor de Ajacieden. De voorsprong op dichtste achtervolger PSV bedraagt vier punten.

Toch rekent Ajax zich nog niet rijk, zeker niet nu de Amsterdammers met heel wat blessureleed hebben af te rekenen.

Gravenberch, Martínez, Schuurs & Antony are out for the rest of the season...



Get well soon, boys 😞🙏