Vanhaezebrouck zag de voorbije seizoenen meerdere treinen passeren: "Eigenlijk was het verhaal van RB Leipzig de beste keuze voor mij"

De prijzenkast van Hein Vanhaezebrouck is allesbehalve leeg, maar de coach van KAA Gent was nog nooit werkzaam buiten de landsgrenzen. Nochtans zijn er de voorbije jaren aanbiedingen geweest.

Vooral na het kampioenenjaar van KAA Gent was Hein Vanhaezebrouck gegeerd wild. “Malmö FF kwam aankloppen. Dat is een topper in Zweden én ze speelden op dat moment in de Champions League. Er was een Griekse topclub die contact heeft opgenomen. Maar ik vroeg me destijds af of het niet te vroeg was.”

“De kans die Philippe Clement heeft gekregen is zeldzaam”, gaat Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws verder. AS Monaco is een club in één van de grote competities die bovendien nog eens in de bovenste regionen kan meedraaien. Of ik zo’n aanbiedingen heb gekregen? VfL Wolfsburg en RB Leipzig waren opties.”

Zonder een goed gezin had ik al lang in het buitenland gezeten

“Leipzig promoveerde toen net uit de tweede Bundesliga”, is Vanhaezebrouck op dreef. “Eigenlijk was dat hele verhaal van Red Bull de beste keuze geweest voor mij. Hun visie stemt overeen met de mijne. Het was Ralf Rangnick die me destijds contacteerde. Hij had de club naar de Bundesliga gebracht en zou zelf technisch directeur worden. Maar ik heb een familie. Zonder een goed gezin had ik al lang in het buitenland gezeten, hé.” (lacht)