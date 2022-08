OFFICIEEL: Toch een oplossing: Jordan Lukaku gaat in Spaanse tweede klasse aan de slag

Het is al lang stil geweest rond Jordan Lukaku (28). De jongere broer van Romelu zag zijn contract bij Lazio aflopen en was lang op zoek naar een nieuwe club. Die heeft hij nu gevonden in de Spaanse tweede klasse.

Hij tekende bij Ponferradina. Lukaku speelde de afgelopen seizoenen op uitleenbasis voor Antwerp en voor Vicenza. Maar echt doorzetten kon hij zich daar niet. Vorig seizoen speelde hij slechts 7 competitiewedstrijden in de Serie B. De linksachter was ooit nog Rode Duivel, maar zijn carrière ging met ups en veel downs tot nu toe. In de Spaanse tweede klasse wil hij zich herlanceren. OFICIAL- Jordan Lukaku se une a la plantilla de la SD Ponferradina. ¡Bienvenido al Bierzo, @J_Lukaku94!

👉https://t.co/lYI31oBbUd#Adelanteyarriba#100AñosDeportiva pic.twitter.com/Cgc3JufbB5 — SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) August 26, 2022