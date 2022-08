Over en uit? "Real verwacht niets meer van Hazard"?

Eden Hazard begon met veel verwachtingen aan het seizoen bij Real Madrid. Maar net als vorige seizoenen zit hij meer op de bank dan dat hij op het veld staat.

De twijfels rond Hazard zouden als maar meer toe nemen volgens Marca. Alhoewel Hazard voor het seizoen ambitieus was en met een verbeterde conditie startte begon het seizoen al in mineur. Hazard zat tijdens de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt de hele match op de bank.

En ook in de competitie viel het voor Hazard tot nu toe tegen. Hazard startte twee keer op de bank maar mocht wel altijd invallen. In de eerste wedstrijd tegen Almeria mocht Hazard invallen na 58 minuten, in de tweede tegen Celta viel hij in na 83 minuten. Hazard mistte wel een penalty die hij mocht nemen van Karim Benzema.

De Madrileense directie zou niet veel meer verwachten van Hazard en ze hopen er ook niet meer op dat ze beste Hazard van bij Chelsea nog te zien gaan krijgen. Het wordt dus afwachten of Hazard tegen Espanyol nog een kans krijgt.