Spaanse pers alweer niet mild voor Hazard na teleurstellende prestatie

Eden Hazard startte voor het eerst sinds begin januari weer in de basiself van Real Madrid.

Na zijn goeie invalbeurt en goal tegen Celtic werd Eden Hazard beloond met een basisplaats bij Real Madrid. Karim Benzema was wel geblesseerd.

Hazard startte als valse negen, een positie waar hij ook bij Chelsea een paar keer speelde. Maar het liep niet zoals verwacht voor Hazard. Hij was onzichtbaar en creëerde weinig kansen. Na een uur werd hij gewisseld voor Luka Modric.

De Spaanse pers was alweer niet erg positief over Hazard. Marca, de huiskrant van Real, gaf geen enkele ster aan Hazard, als enige van zijn ploeg. "Het valt niet te ontkennen dat hij de bal zocht, maar dat was altijd te ver van het doel om gevaarlijk te zijn. Het hoogtepunt van de Belg was een val waarbij een penalty werd gevraagd, al was het meer hij die het contact zocht", klinkt het.

En ook bij Goal klinkt hetzelfde: "Het bezoek van Mallorca, dat vorig seizoen met 6-1 werd verslagen, leek de uitgelezen kans voor Hazard om te schitteren, maar de wedstrijd ging grotendeels aan hem voorbij. Aan inzet ontbrak het Hazard niet, maar tot gevaar leidde dat niet. Het was geen echte verrassing dat hij vlak voor het uur gewisseld werd."