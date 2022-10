Alfred Schreuder steeds verder in het nauw bij Ajax

Ajax heeft er geen gemakkelijke middag op zitten op bezoek bij FC Volendam, maar wist wel met 2-4 te winnen.

De Amsterdammers slaagden erin tot 0-3 uit te lopen, maar FC Volendam gaf niet op en wist tot 2-3 terug te komen. De gelijkmaker werd afgekeurd, diep in de toevoegde tijd werd het nog 2-4.

Opvallend beeld was dat Dusan Tadic, die de openingsgoal scoorde, na zijn wissel wel ostentatief aan het coachen sloeg vanop de bank. Alfred Schreuder stond erbij en keek erna.

Tadic is in Nederland al kop van jut omdat hij volgens velen niet meer past bij Ajax, terwijl Alfred Schreuder hem maar blijft opstellen en het voetbal in Tadic's richting oriënteert. Met zijn actie van vanmiddag duwt hij Alfred Schreuder echter nog verder in het nauw.

Volgende week trekt Ajax richting Napels waar het de blamage van deze week in de Champions League enigszins moet proberen recht te zetten.