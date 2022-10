Ex-bondscoach heeft nog vertrouwen in de Rode Duivels: "Meer kans op het WK"

De fans van de Rode Duivels zien het voor het WK niet zo rooskleurig in. Weinigen zien ze in Qatar de finale winnen. Georges Leekens daarentegen heeft nog al het vertrouwen in de Duivels.

Dinsdagavond was Georges Leekens te gast in De Afspraak. Hij vertelde over Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois en de verkiezing van de Ballon d'Or. "Voor Courtois zal het als doelman moeilijker zijn om die prijs te winnen", vertelde Leekens. "Als verdediger of keeper is dat sowieso moeilijker, want de mensen kijken eerder naar de spelers die doelpunten maken. Als een Belg ooit de Ballon d'Or zou winnen, zal dat eerder De Bruyne zijn." Daarna begon Leekens als ex-bondscoach over de Rode Duivels en het WK. Hij kwam meteen met een straffe uitspraak: "De Rode Duivels maken meer kans om in Qatar het WK te winnen." Leekens verklaarde zijn mening: "Het publiek verwacht minder. Dus dan zal er minder druk zijn. Ook zal de honger om een prijs te winnen nog groter zijn dan de vorige keer. Ze spelen ook graag voor België en er zijn nog spelers zoals Onana, Doku en De Ketelaere die erbij komen. Al mogen we wel geen 2 of 3 spelers missen. De ruggengraat van het team moet op topniveau zijn."