Vandenbempt vindt uitspraak Blatter enorm hypocriet: "Het is beschamend"

Sepp Blatter, ex-voorzitter van de FIFA, heeft de toewijzing van het WK aan Qatar een vergissing genoemd in een Zwitserse krant. Analist Peter Vandenbempt ziet dat als een ongelooflijke vorm van hypocrisie.

Blatter was immers voorzitter toen het WK aan Qatar werd gegeven. "Het is beschamend dat hij zijn verantwoordelijkheid afschuift", vindt Peter Vandenbempt bij Sporza. "In die periode was het zeker zo dat de almacht van Sepp Blatter zo groot was dat als hij absoluut niet wilde dat het naar Qatar ging, dat het ook niet gebeurd zou zijn."

"Dat hij nu gelijk heeft, is zeker waar. Het is een vergissing. Maar dat uitgerekend Sepp Blatter, de man die toen alles bepaalde bij FIFA, daar nu meer dan 10 jaar later mee komt aandraven, aan de vooravond van het WK, vind ik getuigen van een onwaarschijnlijke vorm van hypocrisie, die mij ook niet verbaast van de heer Blatter."