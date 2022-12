Opletten bij verkiezing van nieuwe bondscoach: "Gevaarlijke situatie"

De Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. Het wordt geen gemakkelijke opdracht om de geschikte figuur te vinden.

Na de match tegen Kroatië liet Roberto Martinez weten dat hij niet doorgaat als bondscoach van de Rode Duivels. En dus is het uitkijken wie zijn opvolger wordt.

“De kranten menen te weten dat Courtois, De Bruyne en Lukaku een stem zullen hebben in de keuze voor de opvolger van Roberto Martinez”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Begrijpelijk en toch ook weer niet voor Vandenbempt. “Dat de jongens met naam en faam geconsulteerd worden, is nog wel normaal. Maar ik vind het wel een gevaarlijke situatie. Want het kan toch niet zijn dat de spelers gaan bepalen wie de bondscoach wordt?”

Het zou later wel eens voor problemen kunnen zorgen. “Het zijn de CEO en de technisch directeur die dat moeten kiezen. Spelers die bepalen wie de coach wordt of anders niet meer willen spelen: in die situatie wil je niet verzeild geraken.”