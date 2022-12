Duitsers nemen verstandige beslissing over Flick: 'Die Mannschaft' kan binnen twee jaar weer een begrip zijn

Na het mislukte WK moesten de Duitsers zich buigen over wat te doen met bondscoach Hansi Flick: doorgaan of niet? Het is 'doorgaan' geworden, wellicht een verstandige beslissing.

In juli kondigde de DFB, de Duitse voetbalbond, aan de naam 'Die Mannschaft' te schrappen. De naam die jarenlang gelinkt wordt aan de Duitse nationale ploeg zou een misplaats superioriteitsgevoel met zich meebrengen. Een sentiment dat sterker in Duitsland aanwezig was dan daarbuiten, zo lijkt ons. Misschien is het een term die in 2024 weer van onder het stof gehaald kan worden.

Dat kan alleen als Duitsland in eigen land een sterk EK speelt. Want de afschaffing heeft er wellicht ook mee te maken dat de prestaties van ons buurland op grote toernooien de laatste jaren niet veel soeps zijn. Op het moment van de aankondiging was Duitsland eruit gegaan in de groepsfase op het vorige WK en in de achtste finales op het EK. Inmiddels is daar nog eens een uitschakeling in de eerste ronde van een WK bijgekomen.

Bouwen aan nieuwe ploeg

Sinds het veroveren van de Wereldbeker in 2014 is het voor de Duitsers bouwen aan een nieuwe succesvolle ploeg. Dat gaat moeizaam, maar de tijd tikt verder: in 2024 moet het echt wel raak zijn wanneer het EK voetbal in Duitsland wordt georganiseerd. De vraag die de bond zich moest stellen: is daar succes behalen nog realistisch met deze bondscoach? Een vraag waar terecht met 'ja' op is geantwoord.

Het opbouwen gaat misschien minder snel dan men zou willen, maar onder Flick is echt wel al progressie geboekt. Hans-Dieter Flick werd in mei 2021 aangesteld als bondscoach. In september van datzelfde jaar begon de nationale ploeg aan een reeks van acht zeges op rij. Toegegeven, tegen landen die weinig voorstelden. Maar ook tegen andere toplanden als Nederland, Italië en Engeland werd niet verloren.

Wisselvalligheid

Wel was er in de aanloop naar het WK terug meer wisselvalligheid in de ploeg geslopen en uit het laatste deel van een voorbereiding op een groot toernooi kan vaak wel wat geconcludeerd worden. In Qatar slikte Duitsland twee doelpunten in twee wedstrijden die het grotendeels domineerde. Een werkpunt waar de Duitsers echt wel nog mee aan de slag moeten.

© photonews

In elke groepsmatch had het meer doelpogingen en meer schoten op doel dan de tegenstanders. Met Musiala heeft het een toptalent dat zich nog verder zal ontwikkelen, Füllkrug bewees echt wel van waarde te kunnen zijn in de spits, een positie die de Duitsers al enkel jaren kopzorgen bezorgt. Met erom heen ook nog andere talentvolle voetballers als Gnabry, Havertz, Sané, Gündogan, noem maar op.

Spelers op één lijn houden

Lang niet alles hoeft dus door een donkere bril bekeken worden langs Duitse zijde, al mag het achteraan wel wat steviger zijn. De uitdaging voor Flick is wel om zijn spelersgroep na de mislukking in Qatar op één lijn te houden en na het vertrek van rechterhand Bierhoff zal het sowieso anders werken zijn. Het potentieel omzetten in resultaat op het EK is echter nog altijd mogelijk.