Chris Van Puyvelde na succesvol WK van Marokko: "Ben ik niet van plan"

Chris Van Puyvelde is als technisch directeur aan de slag bij Marokko. Het succes van het Afrikaanse land hebben ze mee aan hem te danken.

Het succes van Marokko staat in schril contrast met het WK dat de Rode Duivels in Qatar speelden. “Bij een klein land als België moeten alle dragende spelers ook top zijn om ver te geraken”, vertelt Van Puyvelde aan Het Nieuwsblad.

Van Puyvelde keek vooral in de richting van Romelu Lukaku. “Chapeau voor de medische staf, maar hij ontbrak nog ritme. Had hij eerst een oefenmatch kunnen spelen, dan had hij tegen Kroatië misschien twee van die drie ballen binnen gestampt.”

Een terugkeer naar de Belgische voetbalbond behoort niet tot de opties, ondanks de vacatures. “Maar oké, ik ben geen technisch directeur meer. En ik weet dat de vacature opnieuw openstaat, maar ik ben niet van plan om hier te vertrekken.”