Nadat hij opnieuw op de bank bleef in de competitie verzekert Ancelotti dat Hazard dinsdag speelt

Eden Hazard komt toch aan kansen toe.

Eden Hazard zou van Ancelotti "kansen krijgen", maar bij de hervatting van de competitie na het WK tegen Real Valladolid vorige week vrijdag bleef Hazard gewoon op de bank.

Dinsdag speelt Real Madrid 1/16e finales van de beker tegen Cacereno uit de Spaanse vierde klasse. Dan zal Eden Hazard toch gewoon kansen krijgen verzekerde Ancelotti.

"Maar in de volgende wedstrijd zal hij zeker spelen", zei Ancelotti in aanloop naar die wedstrijd. Afwachten of Hazard dan effectief speelt of zelfs in de basis staat.