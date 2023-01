Honderden kandidaturen voor positie als Belgisch bondscoach: ook Pirlo en oude bekende die vorige keer in beeld was

De functie van Belgisch bondscoach lokt wel heel wat kandidaten. Naast Hervé Renard zijn er nu nog twee grote namen die hun kandidatuur hebben ingediend: Andrea Pirlo en Claude Puel.

De kans dat Pirlo uit de selectieronde komt is maar klein. Puel, dat is een andere zaak. De Franse ex-coach van onder meer Monaco, Lille, Lyon en Leicester was vorige keer ook al in beeld en haalde de laatste vijf kandidaten. Toen werd er gekozen voor Roberto Martinez. Het laat zien dat hij er wel degelijk zin in heeft.

Puel zit na zijn ontslag bij Saint-Etienne al een jaar zonder werk. Bart Verhaeghe - lid van de Task Force die een nieuwe bondscoach moet kiezen - kent hem echter nog van die vorige wervingsronde. Puel werkte bij Lille nog met Eden Hazard en bij Leicester City met Youri Tielemans.