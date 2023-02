De fancontainers in Qatar krijgen een nieuw leven in Turkije en Syrië

Omdat er in Qatar te weinig hotelfaciliteiten beschikbaar waren voor alle fans tijdens het WK een onderkomen te bieden werden er hotels gemaakt uit containers. Deze containers krijgen nu een nieuw leven en worden volop naar Turkije en Syrië gebracht.

Per schip worden de containers overgebracht naar de getroffen gebieden om zo als tijdelijk onderkomen te dienen voor de overlevenden van de aardbevingen die de twee landen heel zwaar trof.

Het was altijd al de bedoeling van Qatar om deze containers te gebruiken voor landen/gebieden waar er hier nood aan was. Hetzelfde zijn ze van plan met een aantal van de stadions. Deze kunnen volledig gedemonteerd worden en ergens anders worden opgebouwd.

