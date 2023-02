Romelu Lukaku stilaan weer basisspeler bij Inter? "We hebben veel vertrouwen in hem"

Lukaku kon voor het eerst in zes maanden nog eens scoren in de Serie A.

Na heel wat blessureleed lijkt Romelu Lukaku weer helemaal de oude te worden. De laatste twee matchen stond hij in de basis bij Inter en tegen Udinese kon hij voor het eerst sinds augustus nog eens scoren in de Serie A. Wel in twee keer vanop de stip.

"Fysiek ben ik nu op mijn best. Ik ben blij, want ik heb een paar wedstrijden gehad om weer in vorm te komen. Nu ben ik hier. We hebben het geweldig gedaan en nu moeten we doorgaan", zei Lukaku bij Inter TV.

Ook coach Simone Inzaghi ziet elke match verbetering. "We hebben veel vertrouwen in hem en hij zet zich volledig in. Hij is fysiek heel goed, maar hij kan nog groeien en de wedstrijden zullen hem helpen zijn beste vorm te vinden", zei Inzaghi bij Sky Sports.