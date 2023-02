'Chelsea neemt een beslissing over Potter'

Graham Potter blijft vooralsnog op post als coach van Chelsea FC. De Londense bestuurskamer behoudt het vertrouwen.

Graham Potter nam enkele maanden geleden het roer bij Chelsea FC over van Thomas Tüchel. Na enkele succesvolle seizoenen aan het hoofd van Brighton & Hove Albion is de 47-jarige Brit er nog niet in geslaagd om de Londense trein onder stoom te krijgen.

Een deel van de aanhang roept om het ontslag van de coach, maar zo ver zal het niet komen. BBC laat weten dat Todd Boehly het vertrouwen in de coach blijft behouden. Ook de eigenaar van The Blues beseft dat het lastig werken is. Al zal het volgend seizoen wél beter moeten.