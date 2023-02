Zien we volgend seizoen drie Brusselse ploegen in de Jupiler Pro League? RWDM heeft de eerste stap al gezet!

Op de eerste speeldag van de Promotie Play-Offs in de Challenger Pro League heeft RWDM direct een sterk signaal afgegeven. Terwijl de naaste concurrenten eerder al kostbare punten hadden verspeeld, slaagde de koploper uit Molenbeek er wel in om tegen Lierse SK drie punten te bemachtigen

RWDM besefte dat het meteen een belangrijke stap kon zetten richting het kampioenschap en promotie naar de Jupiler Pro League. Het had thuis tegen Lierse een uitstekende kans om de concurrentie voor te blijven. De bezoekers hielden de eerste helft vrij gemakkelijk gelijke tred met de Brusselaars, die geen openingen konden vinden en de eerste helft eindigde met 0-0.

In de tweede helft verhoogde RWDM het tempo en binnen drie minuten resulteerde dit in een voorsprong. Hazard zette de bal voor doel, waar Zakaria El Ouadhi de score opende. RWDM wilde echter niet op haar lauweren rusten en bleef aandringen. Tien minuten later werd dit beloond met een tweede doelpunt, ditmaal door Ivann Botella na wederom een assist van Hazard.

Hoewel RWDM domineerde, liet een vastberaden Lierse zich nog niet uit het lood slaan. Met een drievoudige wissel kregen de bezoekers weer grip op de wedstrijd en kwamen ze terug met een strafschopdoelpunt van Thibaut Van Acker, waarmee de score op 2-1 kwam te staan. RWDM reageerde onmiddellijk met een derde doelpunt, gescoord door Hazard zelf.

Met een uiteindelijke eindscore van 3-1 loopt RWDM na slechts één van de tien Play-Off-wedstrijden al uit op de concurrentie. De voorsprong op SK Beveren bedraagt nu zes punten, terwijl K. Beerschot V.A. al op tien punten achterstand staat. Lierse volgt nog eens drie punten verderop en houdt voorlopig enkel de RSCA Futures achter zich.