Beerschot doet met de staart tussen de benen gewoon verder

Promotie naar de Jupiler Pro League gaat er dit seizoen niet inzitten. De beloften van Beerschot doen het nog veel slechter en dit zorgde voor een opmerkelijke uitspraak, maar deze trekken ze nu terug in.

Met 21 punten uit 28 wedstrijden staan de U23 van Beerschot momenteel laatste in de tweede amateurafdeling. De kans is groot dat ze na dit seizoen zullen degraderen naar de derde amateurafdeling. De club had begin deze maand twijfels of degradatie wel zinvol zou zijn, maar de afgelopen weken hebben enkele sterkhouders van het team al getekend bij andere clubs in het amateurvoetbal.

Beerschot zal echter moeten doorgaan met het proefproject met beloftenteams in de amateurreeksen. Dit project werd voor twee jaar opgestart en de club kan niet eerder stoppen. Daarom zullen de beloften van Beerschot volgend seizoen, tegen hun zin in, weer in het amateurvoetbal spelen en dit naar alle waarschijnlijkheid een reeks lager.