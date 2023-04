Op ramkoers? Mbappé bijzonder boos op PSG: "Het is niet Kylian Saint-Germain hé!"

Mbappé is niet akkoord met het gebruik van de beelden. Hij heeft daar ook nooit toestemming voor gegeven, zegt hij in een statement. Mbappé zegt niet op de hoogte te zijn geweest waarvoor ze zouden gebruikt worden toen hij een interview aan de clubmedia gaf.

"Het leek op een normaal interview van de marketingdienst van de club", aldus Mbappé. "Ik ga niet akkoord met de video die verspreid werd. Daarom strijd ik voor de individuele beeldrechten. PSG is een grote club en een grote familie, maar het is niet Kylian Saint-Germain!"

Mbappé heeft nog een contract tot 2025, maar lag al een paar keer in conflict met de Parijse topclub. Komende zomer zal er waarschijnlijk weer een strijd om zijn handtekening komen.

🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.



“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.



“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz