Staflid van Man United verdiende goed aan Ronaldo: "En dat voor twee gsm-nummers"

Cristiano Ronaldo werd in zijn eerste periode bij Manchester United van 2003 tot 2009 behandeld door masseur Rod Thornley.

In de podcast Under the Cosh vertelt Thornley enkele straffe anekdotes over zijn periode van bijna 20 jaar dat hij bij Manchester United werkte. Daarin uiteraard ook een verhaal over Cristiano Ronaldo.

Ronaldo vroeg Thornley tijdens het masseren toen X Factor op televisie opstond wie de vrouw in beeld was. Het ging om Dannii Minogue, de zus van Kylie Minogue.

“Cristiano polste me of ik haar nummer kon regelen. Een paar maanden later hetzelfde verhaal, nu met Kimberly Wyatt, lid van popgroep Pussycat Dolls”, vertelt Thornley.

De man kreeg dat wel geregeld, maar vroeg aan Ronaldo wat hij in de plaats zou krijgen. “Cristiano had een Porsche Carrera in die tijd en hij beloofde me: ‘Als ik ooit naar Real Madrid ga, dan verkoop ik je die wagen voor de helft van de prijs.”

In 2009 was het zover. “Ik betaalde 34.000 euro in plaats van 68.000 euro. Daags nadien verkocht ik de auto door voor 57.000 euro. Niet slecht voor twee gsm-nummers.”