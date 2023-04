Vincent Kompany windt zich op bij scherpe vraag over waar hij volgend jaar trainer is

Na twee gelijke spelen verloor Vincent Kompany zaterdagavond met Burnley van QPR. Achteraf kreeg hij veel vragen over zijn toekomst.

Vincent Kompany heeft met Burnley nog altijd de titel niet op zak in The Championship. Zaterdagavond werd verloren van QPR. Dinsdag krijgt het al een nieuwe kans om kampioen te worden, op bezoek bij Blackburn.

Dat het een kwestie van tijd is voor de titel binnen is, daar twijfelt niemand aan. De vragen over waar de toekomst van Vincent Kompany ligt zijn dan veel belangrijker. Zo wordt onze landgenoot de voorbije weken gelinkt aan een overstap naar Chelsea en Tottenham.

Kompany kon zich behoorlijk opwinden toen hij zaterdagavond na de 1-2-nederlaag tegen QPR de vraag kreeg over zijn toekomst. Of hij de fans van Burnley kon verzekeren dat hij volgend seizoen bij hen trainer is in de Premier League.

“In mijn eerste interview dit seizoen heb ik gezegd dat ik nooit over de toekomst zou praten. Daar heb ik niks bij te winnen. Stel dat ik ‘ja’ antwoord op de vraag of ik blijf en dan verandert er iets... Dan ben ik een leugenaar.”

Veel meer dan dat wou Kompany niet zeggen. “Ik ben dus niet bezig met dat soort vragen. Ik blijf hard werken om wedstrijden te winnen. Dat is het respectvolste naar de mensen van deze club toe.”