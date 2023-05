Italiaanse voetbalbond dropt bom op Turijn: Juventus krijgt deze loodzware straf voor financiële fraude

De Italiaanse voetbalbond heeft Juventus FC dan toch gestraft voor financiële fraude. De bestuurders van de Italiaanse topclub werden eerder al geschorst, maar nu moeten er alsnog punten worden ingeleverd.

De Italiaanse topclub kreeg eerder al een puntenaftrek van vijftien eenheden opgelegd. In beroep werden die punten er echter opnieuw bijgeteld. De motivering op dat moment: Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved en de andere voormalige bestuurders kregen al effectieve schorsingen opgelegd.

In een nieuwe hoorzitting is vanavond een definitieve beslissing genomen. Uiteindelijk moet De Oude Dame tien punten inleveren. Die straf betekent meteen dat Juventus van een tweede naar de zevende plaats zakt. Met andere woorden: Europees voetbal is volgend seizoen héél ver weg.