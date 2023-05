Wansmakelijk: Vinicius Junior krijgt zélf rood na racistische beledigingen én wurggreep, Thibaut Courtois komt met héél ferm statement

Daar gaan we weer ... Na de racistische beledigingen aan onder meer Romelu Lukaku in de Serie A was het dit weekend 'prijs' in LaLiga. Barbaarse toestanden, eens te meer.

De wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid werd gewonnen door de thuisploeg met 1-0. Sportief gezien een mooie stunt van de laagvlieger die zo een goede zaak doet in strijd tegen degradatie en nu vijf punten boven de rode streep staat.

Jammer genoeg zal het de komende dagen vooral gaan over Vinicius Junior en wat hij allemaal naar het hoofd geslingerd kreeg.

Racist Abuse to Vinicius Jr once again, and another time in La Liga



Effigys, Racist Banners and Chants



Valencia, Mallorca, Atleti, Barca and Valladolid



Mario Balotelli had racism follow him throughout his entire career too, and many others. Tragic man

pic.twitter.com/NJAeVXQmPe — 𝙇𝙞𝙖𝙢🇧🇪 (@OfficialVizeh) May 21, 2023

Twintig minuten voor tijd was hij het beu en lichtte hij de scheidsrechter in dat hij racistisch werd beledigd vanuit het publiek. De match lag tien minuten stil, maar uiteindelijk moest de Braziliaan toch verder spelen.

In de slotfase werd hij uitgesloten, nadat hij zelf in een wurggreep werd gehouden bij een akkefietje. "Racisme is niet nieuw en de voetbalbond en de tegenstander moedigen het aan", was de Braziliaan achteraf ziedend in de catacomben.

"Ik zal blijven vechten tegen de racisten, ook al zijn ze ver van hier. Spanje is voor ons een land van racisten jammer genoeg."

Coach Carlo Ancelotti verdedigde zijn speler vurig achteraf: "Ik wil het nu niet over voetbal hebben. Vinicius wilde niet meer spelen, echt niet. Hij is het slachtoffer en niet de schuldige."

Barbaars

"Als het nog eens zou gebeuren en hij wil stoppen, dan stap ik mee van het veld", pikte Thibaut Courtois dan weer in met een ferm statement.

"Je zou er eens een camera moeten opzetten en eens luisteren wat ze allemaal roepen. Het is barbaars wat ze allemaal zeggen."