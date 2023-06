Wordt dit de duurste sportclub ter wereld? Volledige overname voorbereid

Een Qatarees consortium onder leiding van sjeik Jassim bin Hamad al-Thani ligt in pole position om Manchester United over te nemen. Het zou gaan om een volledige overname.

Zo bereidt het consortium een bod van 5,5 miljard euro voor om de aandelen van de Glazers over te nemen. Het bod uit Qatar zou de Amerikaanse familie zelf meer aanspreken, dan dat van Jim Ratcliffe. De INEOS-baas deed een voorstel om tachtig procent van de club over te nemen, zodat de Glazers kunnen aanblijven als minderheidsaandeelhouders.

Nu lijken het toch de Qatari te worden die aan het langste eind zullen trekken. Daarmee wordt Manchester United samen met American Football-team Washington Commanders de duurste sportclub ter wereld. Daarmee stoot het Chelsea van de troon, dat vorig jaar met 4,9 miljard euro de duurste voetbalclub ooit werd.

Het nieuws werd door Qatarese media naar buiten gebracht dat Jassim bin Hamad al-Thani de ‘Mancunians’ zou overnemen, waarmee de aandelen van de club de hoogte in schoten. Nu bevestigt ook het Duitse persbureau Reuters dat sjeik Jassim in pole positie ligt om de nummer drie uit de Premier League volledig in handen te krijgen.