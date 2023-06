🎥 KV Mechelen ziet eerste glimp van nieuwe aanvaller

KV Mechelen is al lang op zoek naar een nieuwe aanvaller. Hun nieuwst aanwinst is zondagavond alvast geland op de luchthaven van Zaventem.

KV Mechelen heeft een voorlopige overeenkomst met de Duitse aanvaller Lion Lauberbach. Deze is zondagavond geland op de luchthaven van Zaventem en is klaar om de nieuwe aanvalsleider te worden.

De 1.94m grote aanvaller is einde contract bij Eintracht Braunschweig en is dus een opportuniteit voor de Mechelaars. Al staat hij niet bekend om een veel scorende spits te zijn. In 34 wedstrijden in de Duitse 2de Bundesliga kwam hij vorig seizoen tot vier doelpunten.

Er zou een contract voor drie seizoen klaarliggen voor de aanvaller indien hij slaagt voor zijn fysieke proeven en medische testen.