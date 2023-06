Geschokte Tedesco geeft meer uitleg over 'geval Courtois' en over zijn toekomst: "Elke speler die hier is moet willen vechten voor zijn land"

Na de démarche van Thibaut Courtois staat Matz Sels morgen in doel tegen Estland. Maar de beslissing van de doelman heeft heel wat veroorzaakt. Op de persconferentie van Domenico Tedesco en Jan Vertonghen ging het over bijna niets anders. En de bondscoach "was geschokt"u

Tedesco weet nog altijd niet goed hoe hij ermee moet omgaan. "Ik ben verrast en ja, ook geschokt", begon hij na de eerste vraag. "Dit had ik niet verwacht. We hadden in maart al beslist dat De Bruyne de kapitein ging worden. Wie nummer 2 en 3 - Lukaku of Courtois - was, dat lag niet vast. Lukaku werd het tegen Oostenrijk, Courtois ging het zijn tegen Estland. Na de match vertelde Courtois me dat hij teleurgesteld was en ging vertrekken. Ik heb nog geprobeerd hem te overtuigen."

Courtois zou ook geblesseerd zijn, maar dat wou Tedesco niet gebruiken als excuus. "Dat zou makkelijk zijn voor mij, maar dat wou ik niet gebruiken. Ik zou liegen en dat wil ik niet doen. Ik vroeg hem om het niet te doen. Hij moet inderdaad behandeld worden aan die knie, maar de dokters zeiden dat hij kon spelen."

Courtois is één van de beste doelmannen ter wereld en een goed mens

Uiteraard leeft het ook binnen de groep. "Aan tafel was iedereen al aan het fluisteren. Ik hoop dat iedereen gefocust blijft en dat dit geen invloed gaat hebben", zei Tedesco, die ook niet meteen excuses verwacht. "Elk geval is anders. Elke speler die hier is moet willen vechten voor zijn land."

Maar wat nu? Kan hij zonder excuses terugkeren? En kan hij nog een aanvoerdersrol vervullen? "Courtois was meteen een optie om kapitein te zijn. Hij is één van de beste doelmannen ter wereld en een goed mens. Voor mij verandert dat dus niet hoe ik naar hem kijk. Maar het blijft een harde beslissing. We zullen wel zien."