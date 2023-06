'Mourinho kan 360 miljoen euro (!) per jaar verdienen in Saoedi-Arabië en heeft zijn beslissing genomen'

Niet alleen spelers, maar ook trainers kunnen héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië. José Mourinho had een aanbieding van Al-Hilal SFC in de schuif liggen. En de cijfers zijn om van te duizelen.

José Mourinho kon als coach van Al-Hilal SFC maar liefst 30 miljoen euro per maand (!) verdienen. Een kleine rekensom: dat is zomaar eventjes 360 miljoen euro per jaar. En dan zijn eventuele bonussen nog niet inbegrepen.

Om een vergelijking te maken: Diego Simeone is onder de coaches de grootverdiener. De Argentijn strijkt als trainer van Atlético Madrid jaarlijks veertig miljoen euro op. Mourinho verdient als coach van AS Roma een slordige zeven miljoen euro per jaar.

Romeins project

En toch heeft The Special One de aanbieding naast zich neergelegd. Mourinho wil het project bij AS Roma niet vroegtijdig stopzetten. Dat schrijven de Italiaanse media. De Portugees hoopt de Romeinen komend seizoen naar de Italiaanse landstitel te leiden. Ook dat zou een huzarenstukje zijn.