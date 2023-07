Straffe uitspraken Mbappé vallen niet in goede aarde bij ploegmaats: "Een belediging naar de club"

Het zit er bovenhands op tussen Kylian Mbappé (24) en PSG. De Franse aanvaller haalde onlangs nog uit naar de Franse topclub. Iets waar zijn ploegmaats niet mee kunnen lachen.

Door het tijdschrift France Football werd de stervoetballer uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Frankrijk. Bij het in ontvangst nemen van het award nam Mbappé tijd voor een uitgebreid interview. "Of mensen mijn prestaties onderschatten? Ja, maar dat neem ik ze niet kwalijk. De mensen hebben we hier zien opgroeien en al jarenlang zien scoren voor PSG en de Franse nationale ploeg. Dus het wordt normaal voor de mensen. Daar heb ik nooit over geklaagd. Zelf heb ik vroeger ook onderschat wat Messi, Ronaldo en andere grote spelers deden."

Om wat later zijn club aan te duiden als schuldige. "Ik denk dat het feit dat ik voor Paris Saint-Germain speel, ook niet helpt. Want het is een team vol verdeeldheid, een club vol verdeeldheid. Dus dat leidt continu tot veel speculaties. Dat stoort me niet, want ik weet waar ik mee bezig ben en hoe ik ermee om moet gaan."

Naar verluidt zouden enkele PSG-spelers absoluut niet gediend zijn met de woorden van de aanvaller. Volgens Franse en Engelse media hebben meerdere spelers contact opgezocht met de eigenaar van de club. "Een belediging naar de club", klinkt het onder meer.