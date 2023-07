Indrukwekkende cijfers! Twee tribunes op Antwerp kosten meer dan de Ghelamco Arena of het nieuwe stadion van Club Brugge

Het nieuwe stadion, en vooral heel de situatie errond, blijft de gemoederen beroeren. Nu zijn er nog wat bijkomende cijfers naar boven gekomen.

Ondanks de titelwinst en het behalen van de Croky Cup is het niet rustig gebleven op Antwerp. Het geruzie tussen Paul Gheysens, voorzitter en eigenaar van Antwerp en Tania Mintjens, de grondeigenaar, hebben al voor een tweespalt gezorgd bij de supporters. De Morgen heeft de jaarrekening van Ghelamco nagekeken en wat interessante zaken teruggevonden.

Paul Gheysens

Ghelamco heeft onder leiding van Paul Gheysens al heel wat geld verdient met allerhande bouwprojecten in binnen en buitenland. Voorlopig is dit bij Antwerp niet gelukt. Iets wat niet onbegrijpelijk is want hij heeft ondertussen al 150 miljoen euro in de club gepompt. Dit wel met succes want niet alleen werd de club van de ondergang gered. Hij slaagde er ook in om sinds de promotie naar de Jupiler Pro League tweemaal de Croky Cup te winnen en kampioen te spelen.

Het Bosuilstadion, het verdienmodel

Het Bosuilstadion was tot op de draad versleten en er was nood aan meer dan een renovatie. Zo werden er twee nieuwe tribunes gebouwd. Uit de jaarrekening van Ghelamco blijkt dat de twee tribunes die hij nu al gebouwd heeft door experts van het bouwbedrijf geschat worden op 85 miljoen euro. Nochtans stak hij in de bouw van tribune 1 slechts 21 miljoen euro, volgens Gazet van Antwerpen. Uit de jaarrekening van 2019 komt boven dat tribune 4 slechts 11,2 miljoen euro heeft gekost.

Voor beide tribunes betaalt Antwerp nu vijftien jaar lang een leasesom die rond de 7 miljoen euro per jaar bedraagt. Op termijn zal hem dat, alleen al voor de eerste twee tribunes, dus 105 miljoen euro opleveren.

Ghelamco Arena of nieuw stadion van Club Brugge?

De club Antwerp zal na 15 jaar een som van 105 miljoen betalen voor dus twee nieuwe tribunes. In vergelijking heeft de volledige bouw van de Ghelamco Arena 76 miljoen euro gekost. Het nieuwe stadion van Club Brugge wordt begroot op 100 miljoen euro.

Antwerp zal dus 5 miljoen euro meer betalen voor twee tribunes minder dan hun concurrenten.

Wat met een nieuwe eigenaar?

Zolang Paul Gheysens eigenaar van Antwerp blijft is er niet direct een probleem. Dan is er sprake van een vestzak-broekzakoperatie met deze huidige leasingconstructie. Indien hij de club verkoopt dan zal de nieuwe eigenaar dit moeten betalen en zal dit ook ten koste komen van de werkingsmiddelen van de club.