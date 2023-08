"Dit is onze eigen schuld": Opnieuw gigantische opdoffer voor Racing Genk

Racing Genk zal dit seizoen niet aantreden in de Champions League en zal nog moeten strijden om een Europees ticket te bemachtigen. En zeggen dat de Limburgers gedurende 115 minuten tegen 10 man konden voetballen.

Genk kwam tegen Servette, dat al na 5 minuten met 10 verder moest na een rode kaart voor een vreselijke tackle op Bryan Heynen, twee keer op voorsprong. Maar de Zwitsers kwamen telkens terug en trokken in de strafschoppenreeks aan het langste eind.

"Dit is jammer, het is een enorme ontgoocheling. Ik kan nog altijd niet geloven dat we deze match verloren. Het is ongelooflijk dat zij twee keer terugkomen na een voorsprong van ons", reageerde Wouter Vrancken na afloop van de partij.

De coach kwam niet aandraven met excuses, maar stak de hand in eigen boezem. "Het is onze eigen schuld dat we uit de Champions League liggen. Als je een hele match tegen 10 man mag voetballen, dan heb je geen excuses."

Vrancken wijst zijn spelers op hun verantwoordelijkheid. "Wij waren dominant, maar we moeten verantwoordelijkheid nemen in de laatste 20 meter."