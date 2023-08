Ferme klap voor Racing Genk: Maarten Vandevoordt ziet wat er fout loopt

Racing Genk zal niet aantreden op het kampioenenbal. De Limburgers mochten al na 5 minuten tegen 10 man voetballen en kwamen 2 keer op voorsprong, maar werden alsnog via strafschoppen uitgeschakeld door Servette.

Iedereen bij Genk baalde enorm na afloop van de partij. "Dit is teleurstellend. Ik denk dat we het altijd moeten afmaken tegen 10 man. Het is zuur dat we eruit liggen, dat had niet zo mogen zijn", reageert doelman Maarten Vandevoordt bij tegenover Voetbalkrant.

Genk klom 2 keer op voorsprong, maar slikte te makkelijk die tweede tegengoal. "Die eerste goal kregen we ongelukkig tegen, de tweede tegengoal was misschien wat te makkelijk, daar kan iedereen wat scherper zijn."

Vandevoordt wees, net zoals coach Wouter Vrancken, naar de spelers die voor de creativiteit en doelpunten moeten zorgen. "Tegen 10 man moeten we sneller die kansen zoeken, maar we bleven de bal te veel rondspelen", aldus Vandevoordt.

Wouter Vrancken verwoordde het als volgt: "We moeten verantwoordelijkheid nemen in de laatste 20 meter".

Nu moeten we het goed doen in de Europa League

Genk moet niet enkel zijn Champions League-droom opbergen, maar is nu ook nog niet zeker van Europees voetbal. "Dit is natuurlijk opnieuw een tegenslag, het is heel jammer, maar we mogen daar niet te lang mee blijven zitten want de competitie komt er weer aan", blikt Vandevoordt vooruit.

"Er is niets meer aan te veranderen, we moeten verder. Dat is niet makkelijk, maar het moet. We moeten het nu goed doen in de Europa League."