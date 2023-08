Nu Lukaku voor 'De Oude Dame' lijkt te kiezen: waarom ligt de overstap Inter-Juventus zo gevoelig?

Romelu Lukaku lijkt volgend seizoen dan toch in Turijn te zullen voetballen. Een bijzonder gevoelige overstap, die bij supporters van beide clans veel teweeg brengt. Maar hoe komt dat?

Want historisch gezien zijn AC Milan en Juventus de meest prestigieuze clubs van Italië. Toch is Inter-Juventus de Derby d'Italia of Il Classico. Een wedstrijd tussen die twee clubs wordt gezien als de meest intense in heel de Serie A, ook al komen ze niet uit dezelfde stad.

Hun bittere rivaliteit stamt echter terug uit het seizoen 1960-1961, een van de meest controversiële ooit in de Italiaanse voetbalgeschiedenis. Beide topclubs streden die jaargang om de titel. Inter won thuis met 3-1. Op Juventus kreeg het een 0-2-zege cadeau, nadat Juve-fans het veld hadden bestormd.

De Nerazzuri leken lange tijd op weg om de Serie A in de wacht te slepen, maar dat was buiten de beruchte Agnelli-familie (die tot vorig jaar nog de plak zwaaide in Turijn) om gerekend. Umberto Agnelli, de toenmalige voorzitter van Juventus én de Italiaanse voetbalbond, ging in beroep en haalde op de voorlaatste speeldag zijn gram, waardoor de wedstrijd herspeeld moest worden.

Uit protest stelde Inter een volledige jeugdploeg op, en ging het 9-1 ten onder, waardoor Juventus in extremis landskampioen werd. Vanaf dat moment heerste er bij de Milanezen het gevoel dat Juventus altijd iets meer mocht. Het kwam tussen beide clubs nooit meer goed.

Kernwaarden bijbrengen

Er zijn nog talloze voorbeelden te noemen die dat gevoel versterkt hebben, zoals de razendspannende titelstrijd in 1987-1988 en het beruchte omkoopschandaal in 2005-2006 (mani poluti of propere handen), waardoor Juventus na gesjoemel de titel uiteindelijk moest afgeven aan Inter.

Een overstap van de ene naar de andere club ligt dan ook bijzonder gevoelig, en dat heeft ook Juan Cuadrado -die de omgekeerde weg bewandelt dan Lukaku- aan de levende lijve mogen ondervinden. Een groep ultra's vroeg zelfs een speciale meeting om de Colombiaanse flankaanvaller 'de kernwaarden van de club' bij te brengen. Kijk dus niet op als Lukaku hetzelfde lot te wachten staat bij Juventus.

Want op dit moment is 'Big Rom' persona non grata bij de Turijnse fans, en we verwachten dat dat nog wel even zo zal blijven. Het zou dus niet vreemd zijn mocht Lukaku de levieten gelezen worden door de harde kern van Juventus, en net zoals Cuadrado 'de kernwaarden van de club' opgelegd krijgen.

De Belgische topschutter aller tijden is alvast niet de eerste (en laatste) speler die voor beide clubs gespeeld zal hebben. Iconische voetballers als Zlatan Ibrahimovic, Christian Vieri, Edgar Davids, Andrea Pirlo en Giuseppe Meazza (naar wie het stadion vernoemd is) gingen Lukaku voor. Het belooft in ieder geval weer een bijzonder boeiend seizoen te worden in de Serie A.