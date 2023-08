Analist ziet nu al afloop van gesprek tussen Courtois en Vercauteren: "Gezien zijn uitspraken is dat zijn plan"

Twee maanden geleden liep het scheef tussen bondscoach Domenico Tedesco en zijn topdoelman, Thibaut Courtois. De storm daarrond is nu wat gaan liggen en Courtois lijkt ook gekalmeerd. Frank Vercauteren vertrekt richting Madrid om er te spreken met onze nationale nummer 1.

Courtois sprak in de pers al over een mogelijke wereldtitel met België en dus lijkt een verzoening eraan te komen. "Ik denk dat Courtois - gezien zijn uitspraken - van plan is om weer aan te sluiten bij de nationale ploeg", zegt Peter Vandenbempt in De Tribune.

Courtois zal wel excuses moeten aanbieden, ook in de spelersgroep. "Maar als ze niet meer heetgebakerd zijn en als grote mensen rond de tafel gaan zitten, zal het niet zo moeilijk zijn om een oplossing te vinden."

De Rode Duivels zonder Courtois, dat zou toch een heel ander gegeven worden. "Het is niet dat we zonder Courtois plots doelmannen zonder handen onder de lat moeten zetten. Maar in een cruciale wedstrijd op een groot toernooi zal hij toch een bal pakken die er maar weinig kunnen pakken."