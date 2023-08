Aad De Mos laat zijn licht schijnen over Lang en Debast, en komt met opvallende conclusie: "Niet een van de beste, wel dé beste"

Ook de Eredivisie gaat dit weekend van start. Aad de Mos ziet Ajax ook dit seizoen geen kampioen worden.

Want die eer is volgens hem weggelegd voor ofwel Feyenoord, ofwel PSV. Bij die laatste club ziet hij dit seizoen één speler schitteren. Noa Lang.

“Ik ben ervan overtuigd dat PSV veel plezier aan Lang gaat beleven. Hij gaat veel goals maken, in die mate zelfs dat hij hoog zal eindigen in de ranking van de topschutters. En hij zal De Jong wel de nodige assistjes aangeven. Noa Lang wordt niet een van de beste, wel dé beste speler in de Nederlandse competitie", komt hij opvallend uit de hoek voor Het Nieuwsblad.

Zeno Debast, die genoemd wordt bij PSV, wordt een stuk minder hoog ingeschat door de Nederlander. “Een verdediger moet voor mij in eerste instantie kunnen verdedigen. Dat kan Debast niet. Hij is een alibiverdediger. Hij stapt te pas en te onpas verkeerd uit, is niet wendbaar en durft niet te koppen. Debast kan een bal wegleggen, maar dat is toch het minimum?”