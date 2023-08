Philippe Albert, nog steeds 'The Prince van Newcastle': "Man City heeft ondanks 2,5 miljard ook pas de Champions League gewonnen"

Hij is een legende van Newcastle United, mar wat vindt Philippe Albert van de overname van de Magpies door Saoedi-Arabië en het ambitieuze project dat daar wordt gebouwd? De voormalige Rode Duivel gaf ons zijn mening, waarbij hij Newcastle vergeleek met de beginjaren van Manchester City als topclub.

Philippe , wat vind je nu van het Newcastle United dat je zo goed kende, dat Sandro Tonali, Tino Livramento, Harvey Barnes... voortbracht?

"Het is altijd interessant, vooral voor de fans. Ze hebben de afgelopen seizoenen moeilijke jaren doorgemaakt. Hier hebben ze nu een nieuwe investeerder die binnenkomt en veel geld neerlegt. Het heeft ook geen zin om uit te geven om uit te geven, om 7,8, 9 spelers te kopen voor astronomische bedragen. Wat nodig is, is het vinden van een balans in het team en spelers te vinden die niet alleen voor het geld komen."

Het is toch anders dan Manchester City dat tijdens de overname door de Emirates sterren kocht als Adebayor, Robinho, Santa Cruz...? Lijkt het plan van Newcastle United u meer gestructureerd?

"Ik geloof dat er een gelijkaardige gang van zaken is. In het begin had City het niet gemakkelijk om de titel te pakken, ze moesten een paar jaar wachten nadat ze veel geld hadden uitgegeven. Ik denk dat ze 2,5 miljard hebben uitgegeven sinds ze werden overgenomen, en ze hebben nog maar net de Champions League gewonnen."

"Geld wint niet alle trofeeën. Het heeft 15 jaar geduurd, denk ik... Ik denk dat het goed is om binnen een bepaalde grens te blijven, want als je daar overheen gaat, komt er een druk met zich mee die moeilijk te beheersen kan zijn. En dat is niet de oplossing om titels te winnen."

Je speelde persoonlijk in een van de beste teams in de geschiedenis van Newcastle, van 1994 tot 1998... denk je dat de Magpies deze gouden generatie kunnen overtreffen?

"Met de investering en de financiële bijdrage die er is? Ik denk dat ze de komende 5-8 jaar een trofee zullen winnen. Welke trofee? Het maakt niet uit... Ik denk dat de regio daar een trofee nodig heeft, omdat het te lang geleden is (Intertoto Cup in 2006, FA Cup in... 1955, red.). We kwamen heel dichtbij, tweemaal tweede in het kampioenschap achter het geweldige team van Manchester United."

"We verloren ook een FA Cup-finale en een Community Shield. Dus daar heb je het, we hadden een beetje pech dat we een Manchester United-team tegenkwamen dat op dat moment het beste team ter wereld was. We hebben ons best gedaan om kampioen te worden, maar dat is niet gelukt. Hier denk ik dat ze er de komende 6 tot 10 jaar in zullen slagen om een ​​trofee te veroveren en dat zal het publiek verdiend hebben, want het is een uitzonderlijk publiek in Newcastle."

De grootste portemonnee wint niet noodzakelijkerwijs in PL

"Nu is de PL niet Frankrijk, België, Duitsland, waar als je de grootste portemonnee hebt, je gewoon meer koopt dan de concurrentie en je bijna zeker bent dat je kampioen wordt. Alle teams hebben enorme koopkracht in Engeland, kijk maar naar de miljoenen die Manchester United, Arsenal of Chelsea hebben uitgegeven zonder de competitie te winnen. Betrokken blijven bij de race om de top 4 of top 5 zou op korte termijn een goede zaak zijn."

Wat zou een goed seizoen zijn voor de Magpies in 2023/2024?

Proberen de groepsfase van de Champions League te passeren, en een goede run in de Premier League, een top 4. Daarnaast een goede run in de FA Cup en de League Cup. Dat zou niet slecht zijn. Op dit moment staat de druk hoog, de fans wachten op iets speciaals.