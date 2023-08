🎥 De Ketelaere nu al in zijn sas bij Atalanta? Rode Duivel maakt meteen stevig indruk op training

Na een lange tijd van onduidelijkheid over zijn toekomst kondigde Atalanta woensdag dan toch de huur van Charles De Ketelaere aan. De club uit Bergamo heeft ook een aankoopoptie van zo'n 23 miljoen euro, die kan oplopen tot 27 miljoen euro door bonussen.

Bij Atalanta hoopt De Ketelaere zich te herlanceren na zijn mislukte eerste seizoen in Italië bij AC Milan. De nummer vijf uit de Serie A van vorig seizoen zocht ook naar offensieve versterking na het vertrek van Rasmus Hojlund en Jérémie Boga.

Ook Atalanta-coach Gian Piero Gasperini was al langer overtuigd van de kwaliteiten De Ketelaere. Atalanta wilde De Ketelaere vorig jaar al naar Bergamo halen, maar kon niet op tegen het opbod van Milan en Leeds. Een jaar later is De Ketelaere dus toch bij Atalanta beland.

Op zijn eerste trainingen toonde De Ketelaere al meteen waarom Gasperini hem erbij wilde. Hij liet zich opmerken met enkele dribbels en mooie acties. CBS-commentator Matteo Bonetti was ook onder de indruk. "CDK doet nu al meer op één training dan in een volledig seizoen bij Milan. Hij gaat ontploffen daar, is het niet?"

CDK doing more with this one move in training at Atalanta than in an entire season with Milan. He’s going to explode now, isn’t he? pic.twitter.com/t4kSEdx56s