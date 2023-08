Vandereycken weet wat het grote probleem van De Ketelaere was: "Dat deed hij veel te weinig"

Charles De Ketelaere mag het dit seizoen bij Atalanta proberen nadat zijn eerste seizoen bij AC Milan op een verschrikking uitdraaide. Volgens René Vandereycken moeten zijn ploegmaats vooral beseffen hoe ze hem moeten aanspelen.

Bij AC Milan hadden ze dat niet meteen begrepen. "Zijn grote probleem was dat hij niet goed werd aangespeeld. Net zoals dat het probleem was met Eden Hazard bij Real Madrid. Als die twee of drie meter vrijstond, speelde Kroos hem niet aan en veranderde hij van flank", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De vergelijking met Hazard gaat echter niet helemaal op. "Terwijl je Hazard dan wel kunt aanspelen. Die verliest de bal niet. Maar Eden Hazard liep zich wel vrij, dat deed De Ketelaere veel te weinig. Als De Ketelaere de bal had, deed hij goede dingen."

"Maar hij kwam veel te weinig aan de bal. Om de tien minuten eens een keer. De bal voelen, een simpel tikje geven is genoeg. De Bruyne doet dat ook, hoor. Zich even vrijlopen om de bal dan weer door te spelen.”