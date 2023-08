OFFICIEEL: Jordan Lukaku geeft oudere broer Romelu het goede voorbeeld en heeft eindelijk een nieuwe club

Jordan Lukaku (29) heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag in Turkije.

Jordan Lukaku zat sinds 1 februari zonder club. Zijn contract bij de Spaanse derdeklasser Ponferradina werd toen ontbonden na amper 8 wedstrijden en sindsdien zat de voormalige Rode Duivel zonder club. Tot nu dus.

Lukaku tekende bij de Turkse tweedeklasser Adanaspor een contract voor twee jaar. De Turkse club kon het seizoen vorig jaar niet afmaken door de zware aardbeving in de regio.

De carrière van Jordan Lukaku, de één jaar jongere broer van Romelu, zat de afgelopen jaren in het slop. In 2016 trok hij van KV Oostende naar Lazio Roma voor zo'n 4 miljoen euro. De Italiaanse club verhuurde Lukaku in het seizoen 2020/2021 aan Antwerp, waar hij toch 29 wedstrijden speelde en 5 assists gaf.

Maar daarna ging het helemaal bergaf en werd Lukaku nog verhuurd aan het Italiaanse Vicenza, in augustus vorig jaar trok hij dan transfervrij naar het Spaanse Ponferradina, waar hij dus ook mislukte.