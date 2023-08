Yves Vanderhaeghe laat geen spaander heel van KV Oostende

KV Oostende probeerde deze zomer Yves Vanderhaeghe binnen te halen als trainer. Die deal ging echter niet door.

KV Oostende was op zoek naar een nieuwe trainer en passeerde daarvoor ook nog even bij Yves Vanderhaeghe. Al leek de kustploeg vooral andere bedoelingen te hebben bij het benaderen van de ex-trainer.

“Ik had volgens mijn vorig contract nog recht op een ontslagvergoeding, die nooit ingewilligd is”, vertelt Vanderhaeghe aan Het Nieuwsblad. “Was het dan een strategie om mij opnieuw te halen, zodat ik daar een deel van zou laten vallen?”

Vanderhaeghe was naar eigen zeggen bereid te onderhandelen over de centen die hij nog te goed had, maar de kustploeg wou veel te veel. “Ik wilde een serieuze toegeving maken, maar nog was dat niet genoeg. Sorry, maar dan stopt het.”

De zaak kreeg ondertussen al een staartje. Vanderhaeghe laat dan ook geen spaander heel van KV Oostende. “We stonden al voor de rechtbank, laat het daar nu maar beslist worden dat ze de volle pot moeten betalen. Dat zij er financieel nog niet bovenop zijn, maakt mijn rekening niet. Contract is contract.”