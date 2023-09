AC Milan reageert nu ook op racisme-incident Lukaku: "Verantwoordelijke individuen straffen"

AC Milan laat via een officieel statement dan ook weten dan het de desbetreffende supporters zal straffen. “We gaan nauw samenwerken met de autoriteiten om de feiten op tafel te krijgen. Zo willen we de verantwoordelijke individuen die te horen waren in het Stadio Olimpico in Rome straffen. We zijn er klaar voor om onze ethische gedragsregels toe te passen”, klinkt het onder meer.

“Er is geen ruimte voor discriminatie en intolerantie bij AC Milan. En we zijn er zeker van dat dit ook gedeeld wordt door onze echte supporters die ons vaker volgen.”

Het is de zoveelste keer dat Lukaku racistisch benaderd wordt in de Serie A. Vorig seizoen vonden enkele Juventus-fans het nodig om ongepaste dingen te roepen naar de Belgische spits.

