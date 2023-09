Lieven Maesschalk velt uitgesproken mening over selectie van Lukaku voor Rode Duivels

Romelu Lukaku is opgeroepen voor de Rode Duivels. Nochtans trainde hij tot begin deze week individueel.

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie voor de EK-kwalificatiematchen tegen Azerbeidzjan en Estland bekend. Romelu Lukaku werd door de bondscoach wel degelijk opgeroepen voor dit tweeluik.

Heel wat analisten hadden deze week al laten horen dat Lukaku eigenlijk niet in de selectie thuishoorde. Hij landde pas deze week in Italië om bij AS Roma aan de slag te gaan en mist dus elke vorm van matchritme.

Big Rom trainde individueel in de B-kern van Chelsea, maar volgens topkinesist Lieven Maesschalk is er geen enkel probleem om Lukaku met de Rode Duivels te laten meespelen.

“Alles hangt af van de tegenstander. Romelu heeft de laatste maanden hard gewerkt aan zijn basisconditie”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hij zal misschien frisheid missen voor de laatste fase, maar als je de wedstrijd als middel ziet om fitter te worden, kan het zinvol zijn. Voor een WK-finale zou het moeilijk zijn, maar dit is geen enkel probleem.”